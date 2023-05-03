التعاون يهزم اتحاد جدة ويشعل صراع الصدارة

أشعل التعاون الصراع على لقب دوري روشن السعودي بفوزه على الاتحاد المتصدر 2-1 يوم الأربعاء ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل فهد الرشيدي ثنائية التعاون بواقع هدف في كل شوط بينما قلص الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله الفارق للضيوف 76.

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وتجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة من 25 مباراة مقابل 56 للنصر ملاحقه المباشر، فيما تقدم التعاون للمركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وافتتح الرشيدي أهداف التعاون في الدقيقة 16 عندما تقدم بفارق خطوة واحدة عن المدافع المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد، واستقبل تمريرة من سعد الناصر ليستقبلها ببراعة ويطلق تسديدة صاروخية في سقف مرمى الحارس مارسيلو غروهي.

وضاعف الرشيدي تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت غروهي وسكنت شباكه، لكن حمد الله الفارق في الدقيقة 76 عندما تابع ببراعة تمريرة عرضية متقنة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وحقق التعاون انتصاره رقم 11 في الموسم الحالي، بينما تلقى اتحاد جدة ثاني هزيمة له هذا الموسم والأولى منذ يناير وتحديداً عندما خسر أمام الهلال بهدف دون رد.