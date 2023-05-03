للمرة الأولى منذ عام كامل.. شباك غروهي تهتز مرتين

تلقى البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى اتحاد جدة هدفين في مباراة واحدة ببطولة دوري روشن السعودي يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام كامل، وذلك في خسارة فريقه 2-1 أمام مضيفه التعاون ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل فهد الرشيدي هدفين في كل شوط ليلحق باتحاد جدة خسارته الثانية في الموسم الحالي، وهي أول مرة يتلقى فيها غروهي أكثر من هدف في المسابقة منذ مايو الماضي.

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وتلقى حارس غريميو السابق 4 أهداف من الفتح في مايو 2022 بمباراة تعادل فيها فريقه مع صاحب الأرض 4-4، وبعدها لعب 28 مباراة في مباراة الدوري تلقى خلالها 11 هدفاً فقط.

واهتزت شباك غروهي بعد تلك المباراة بهدف لكل من الهلال، الطائي، الاتفاق، الفتح "هدفين:، ضمك، أبها، الشباب، الباطن، الوحدة، الشباب، بينما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

ومنذ الموسم الماضي تلقى الحارس البرازيلي هدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة في 6 مواجهات لعبها مع فريقه آخرها ثنائية رشيدي التعاون يوم الأربعاء.

وخسر اتحاد جدة أمام الهلال 3-1 في الجولة 27 من مسابقة دوري الموسم الماضي لكن غروهي لم يستقبل إلا هدفاً واحداً بعد خروجه من المباراة بسبب الإصابة.

