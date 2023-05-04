الشباب يهزم الفتح ويقترب من "الثاني"

فاز الشباب على ضيفه الفتح 1 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وسجل إيفر بانيجا هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 52. شهدت المباراة تعرض قاسم لاجامي لاعب الفتح للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند 39 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز ضمك على الوحدة 2 - صفر.
وتقدم ضمك في الدقيقة 65 عن طريق العربي هلال سوداني، قبل أن يضيف فاروق شافعي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع ضمك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
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