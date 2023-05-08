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من لقاء تشرين والشباب

الشباب السعودي يتعادل مع تشرين السوري

الرياض - د ب أ
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خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء تشرين السوري مع ضيفه الشباب السعودي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، المؤهل لمرحلة المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي اتخذه نادي تشرين ملعبا له، بادر الفريق السوري بالتسجيل عن طريق خالد المبيض في الدقيقة 53، لكن سانتي مينا، أحرز هدف التعادل للشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وبات يكفي الشباب التعادل السلبي في مباراة العودة، التي ستقام على نفس الملعب يوم الخميس القادم، للصعود إلى الدور المقبل بالبطولة، فيما يتعين على تشرين الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 - 1، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.

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