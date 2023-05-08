النصر يتعادل مع الخليج ويهدر فرصة تضييق الخناق على الاتحاد

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أهدر لاعبو النصر أكثر من فرصة ليتعادل الفريق 1-1 مع الخليج ليفرط في فرصة تضييق الخناق على الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين.
وظل النصر، الذي لم ينتصر إلا مرة واحدة في آخر أربع مباريات، في المركز الثاني وله 57 نقطة من 26 مباراة متأخرا بنقطتين عن الاتحاد الذي يواجه أبها في وقت لاحق يوم الاثنين.
ووصل الخليج، الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات، إلى 24 نقطة ليبتعد عن منطقة الهبوط بثلاث نقاط قبل أربع جولات من نهاية الدوري.
ومنح فابيو مارتينيز مهاجم الخليج المقدمة لفريقه بعد أربع دقائق من البداية من تسديدة من وضع انفراد في مرمى الحارس أوغوستين روسي.
ولم يدم تقدم الفريق الزائر كثيرا، ونجح المدافع ألفارو غونزاليس في إدارك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 17.
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