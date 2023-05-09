اتحاد جدة يمزق شباك أبها ويقترب من بطولة الدوري

سجل اتحاد جدة 3 أهداف خلال 17 دقيقة في شباك ضيفه أبها يوم الاثنين ضمن الجولة 26 في فوزه الكبير 4-0 ليعزز صدارته لدروي روشن السعودي ويقترب أكثر من الفوز بالبطولة مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية المسابقة.



وتقدم اتحاد جدة عن طريق نجمه البرازيلي رومارينيو الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة سكنت شباك ديفيد إيباسي حارس الضيوف في الدقيقة 13، وبعد 5 دقائق استغل عبدالرزاق حمدالله خروج إيباسي الخاطئ من مرماه ليحول الكرة برأسه إلى الشباك ويصل إلى هدفه رقم 20 في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، وفي الدقيقة 30 تلقى رومارينيو كرة أمام مرمى الضيوف حولها داخل الشباك معلناً الهدف الثالث.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء تقدم لها البديل محمد الصيعري ووضعها داخل الشباك.

واستغل اتحاد جدة تعثر ملاحقه المباشر النصر بالتعادل مع الخليج في وقت سابق ليوسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، إذ يملك الأول 62 نقطة بينما يملك الثاني 57 نقطة، فيما بقي أبها في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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