الباطن يصدم الطائي بـ"ريمونتادا" مثيرة

حقق الباطن فوزا مثيرا على ضيفه الطائي 4 -3 يوم الأربعاء بعدما تأخر بثلاثة أهداف دون رد في 28 دقيقة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الطائي عن طريق أمير سعيود في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله غاي مبينزا الهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما سجل نوليج موسونا الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل رينزو لوبيز الهدف الأول للباطن.

وفي الدقيقة 52 سجل يوسف الشمري الهدف الثاني للباطن، فيما أدرك أندريس روا التعادل في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رينزو لوبيز الهدف الرابع للباطن من ضربة جزاء، بعدما سجل سعيود هدف الطائي لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض.

ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.