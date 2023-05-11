الغياب عن نهائي الكأس.. الوحدة الأطول والفيصلي احتاج 3 أعوام

يعتبر الوحدة الفريق صاحب أطول غياب عن الظهور مجدداً في نهائي كأس الملك إذ مضى 53 عاماً منذ لعب المباراة النهائية، بينما غاب التعاون 29 عاماً عن الظهور في النهائي واحتاج الشباب 28 عاماً حتى يبلغ النهائي مرة أخرى.

وتأهل الوحدة لملاقاة الهلال في نهائي كأس الملك يوم الجمعة للمرة الأولى منذ عام 1970 عندما خسر المباراة النهائية أمام أهلي جدة، وقضى 53 عاماً بعدها بحثاً عن ظهور جديد في المباراة النهائية.

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وتوقفت بطولة كأس الملك بين عامي 1990 وحتى 2008 عندما عادت تحت مسمى كأس الملك للأبطال، قبل أن تعود إلى مسماها السابق.



وعندما فاز التعاون ببطولته الأولى بكأس الملك عام 2019 على حساب اتحاد جدة، كان قد مضى 29 عاماً على ظهوره الأخير في المباراة النهائية وتحديداً عام 1990 عندما خسر أمام النصر بهدفين دون رد.

وتأهل الشباب إلى المباراة النهائية عام 1980 قبل أن يخسرها أمام الهلال، واحتاج 28 عاماً للعودة إلى المباراة النهائية مجدداً وذلك عندما هزم اتحاد جدة في المباراة الختامية 3-1 عام 2008 ليحقق أول ألقابه في المسابقة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الملك بواقع 13 بطولة، لكنه غاب عن الظهور في المباراة النهائية لمدة 27 عاماً جاءت بين عامي 1984 عندما خسر أمام الهلال، و2011 بعد تغلبه على غريمه التقليدي اتحاد جدة.



ولعب النصر آخر نهائي للبطولة قبل توقفها عام 1990، وبعد 22 عاماً ظهر مجدداً في النهائي عندما خسر أمام أهلي جدة بنسخة 2012، أما غريمه التقليدي الهلال فاحتاج إلى 21 عاماً للظهور مجدداً في المباراة الختامية وذلك بين عامي 1989 و2010، إذ كسب الأولى على حساب النصر وخسر الثانية أمام اتحاد جدة.

وفاز اتحاد جدة على الاتفاق في نهائي نسخة 1988، وبعد عشرين عاما عاد إلى المباراة النهائية في نسخة 2008 عندما خسر أمام الشباب، بينما لعب الرياض نهائيين أمام الأهلي خسرهما عامي 1962 و1978.

وكسب الاتفاق نسخة 1968 على حساب الهلال، وبعد 15 عاماً ظهر مجدداً في المباراة النهائية عندما خسر نسخة 1983 أمام أهلي جدة.

واحتاج الفيصلي 3 أعوام فقط ليظهر في المباراة النهائية مجدداً، إذ خسر نسخة 2018 أمام اتحاد جدة، وكسب نسخة 2021 على حساب التعاون.

