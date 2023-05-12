الشباب يجتاز تشرين وينضم لمجموعة الزمالك والنصر

صعد الشباب السعودي لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم عقب فوزه 3 - 1 على ضيفه تشرين السوري، اليوم الخميس، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.
وافتتح أحمد عبده جابر التسجيل للشباب في الدقيقة 16، قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، عاد أحمد عبده جابر لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75، فيما تكفل أحمد حاتم بإحراز هدف الشرف لتشرين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وتعادل الشباب مع تشرين في مباراة الذهاب 1-1 ليتأهل إلى المجموعة الثالثة التي تضم مواطنه النصر والزمالك المصري والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي من الفائز بين الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.
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