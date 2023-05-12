الهلال والوحدة.. وآخر ربع ساعة عبر أثير "طامي"

وضع القراءة
100% حجم الخط
أطلق عبدالله العويد في 1962 أول إذاعة خاصة في المنطقة الوسطى وهو ذات العام الذي شهد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة، والذي نقل عبر تلك الإذاعة بصوت المعلق الرياضي الشهير بعدها محمد رمضان.
تعرف "طامي" وهو لقب العويد على رمضان، وأقنعه بتقديم فقرة رياضية في الإذاعة، وفي يوم النهائي نقلت الأخيرة آخر 15 دقيقة من مباراة الهلال والوحدة والتي شهدت فوز الأول بأول بطولته في تاريخه.
مادة اعلانية
تلك المباراة كانت أهميتها لا تكمن في الإذاعة وحسب، بل أنها أول مباراة نهائية احتضنها ملعب الصايغ في الرياض والذي احتضن 7 بعدها، ولولا أحد ملاكه وهو محمد الصايغ لما تمكنت الإذاعة من بثها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دياز: فوز الهلال بكأس الملك سيتوج جهودنا في موسم صعبأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال يوم الخميس أن فريقه سيسعى جاهدا للفوز بلقب كأس الملك لتتويج جهوده في موسم صعب نافس خلاله على كل الجبهات دون ... رياضة
-
دياز بعدما يخسر نهائي.. إقالة من ريفيربليت وانتصار مضمون مع الهلاليتمتع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال برد فعل مميز عقب خسارة النهائيات مع فريقه الحالي، لكن هذه القاعدة لا تشمل محطاته التدريبية الأخرى.وخسر دياز ... رياضة
-
الهلال.. العقدة "الأطول" في مسيرة سييرايعد الهلال هو العقدة الأطول في المسيرة التدريبية للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الوحدة، الممتدة منذ ما يزيد عن 14 عامًا.ويلتقي ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية