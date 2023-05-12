الهلال والوحدة.. وآخر ربع ساعة عبر أثير "طامي"

أطلق عبدالله العويد في 1962 أول إذاعة خاصة في المنطقة الوسطى وهو ذات العام الذي شهد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة، والذي نقل عبر تلك الإذاعة بصوت المعلق الرياضي الشهير بعدها محمد رمضان.

تعرف "طامي" وهو لقب العويد على رمضان، وأقنعه بتقديم فقرة رياضية في الإذاعة، وفي يوم النهائي نقلت الأخيرة آخر 15 دقيقة من مباراة الهلال والوحدة والتي شهدت فوز الأول بأول بطولته في تاريخه.

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تلك المباراة كانت أهميتها لا تكمن في الإذاعة وحسب، بل أنها أول مباراة نهائية احتضنها ملعب الصايغ في الرياض والذي احتضن 7 بعدها، ولولا أحد ملاكه وهو محمد الصايغ لما تمكنت الإذاعة من بثها.