الاتفاق يهزم الشباب بهدف

تغلب الاتفاق على ضيفه الشباب 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل روبن كوايسون هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 17.

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ورفع الاتفاق رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.