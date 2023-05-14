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من لقاء الاتفاق والشباب

الاتفاق يهزم الشباب بهدف

الرياض - د ب أ
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تغلب الاتفاق على ضيفه الشباب 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل روبن كوايسون هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 17.

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ورفع الاتفاق رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

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