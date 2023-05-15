الهلال و3 إنجليز.. "كابوس" حجازي في مسيرته الاحترافية

يعد الهلال أحد أربعة فرق تمثل "كابوسا" للمصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، وذلك بعدما فشل اللاعب في تذوق طعم الفوز أمام الفريق الأزرق في جميع المباريات التي خاضها.



ويستضيف الهلال، مساء الثلاثاء، فريق الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، حيث اقترب الاتحاد من إنهاء احتكار الهلال للقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو المسابقة بفارق خمس نقاط عن النصر أقرب مطارديه قبل أربع مباريات من النهاية.



ويدرك الاتحاد أنه سيلامس لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة خلال 14 عاما إذا أنهى سلسلة هزائم أمام غريمه الهلال.



ويتواجد الهلال مع 3 أندية أخرى في قائمة أكثر الفرق التي خسر أمامها حجازي خلال مسيرته الاحترافية، بواقع 3 هزائم أمام كل من ساوثهامبتون وميدلزبره وهيديرسفيلد تاون الإنجليزيين، بجانب النادي السعودي.



وخسر المدافع صاحب الـ "32 عاما" أمام ساوثهامبتون وهيديرسفيلد تاون 3 مرات من مجموع ثلاث لقاءات، فيما تذوق الهزيمة في 3 مواجهات أيضا ضد ميدلزبره خلال 4 مباريات، حيث فاز أمامه في لقاء وحيد مع وست بروميتش ألبيون.



وأمام الهلال، خاض المدافع الحالي لاتحاد جدة 4 مباريات بقميص الفريق الأصفر والأسود، تذوق طعم الهزيمة في 3 مناسبات، وتعادل مرة واحدة كانت في أول مباراة لعبها بالكلاسيكو الشهير.



وفي حال مواصلة الهلال انتصاراته الأخيرة على الاتحاد، سيصبح الفريق العاصمي أكثر فريق خسر أمامه حجازي في مسيرته الاحترافية، علما أنه النادي الوحيد الذي لم يتذوق اللاعب المصري طعم الانتصار أمامه في السعودية.

مادة اعلانية