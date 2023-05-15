الهلال يستدرج اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي

يدرك الاتحاد أنه سيلامس لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة خلال 14 عاما إذا أنهى سلسلة هزائم أمام غريمه الهلال في مباراة قمة خارج أرضه، يوم الثلاثاء.



واقترب الاتحاد من إنهاء احتكار الهلال للقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو المسابقة بفارق خمس نقاط عن النصر أقرب مطارديه قبل أربع مباريات من النهاية.



أما الهلال فخرج من السباق تقريبا، إذ يحتل المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن الاتحاد وله مباراة مؤجلة.



وتجاوز الاتحاد هزيمة مفاجئة من التعاون، جاءت بعد ستة انتصارات متتالية بالدوري، ليسحق أبها 4-صفر في الجولة الماضية، وثبت أقدامه في القمة في ظل عدم استقرار النصر.



وحقق رفاق كريستيانو رونالدو فوزا واحدا في آخر أربع مباريات بالدوري ليخفقوا في تشديد الخناق على المتصدر.



وخسر الاتحاد آخر أربع مواجهات أمام الهلال، وأقربها في قبل نهائي كأس الملك بهدف عكسي من المدافع والقائد المصري أحمد حجازي في الوقت الإضافي الشهر الماضي.



وخلال 26 مباراة بالدوري هذا الموسم خسر الاتحاد مرتين فقط، إحداهما أمام الهلال في يناير.



ومع امتلاك الاتحاد أقوى دفاع، حيث استقبل 11 هدفا فقط بالمسابقة مقابل 23 هدفا في مرمى الهلال، سيعول على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله لهز الشباك، بجانب مهارات البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثنائية في اللقاء الأخير.



ويتصدر حمد الله ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفا بفارق هدفين عن أوديون إيغالو مهاجم الهلال.



لكن النصر يبدو في طريقه للخروج صفر اليدين بعد وداع كل بطولات الكؤوس.



وخيب النصر، الذي يقوده الكرواتي دينكو إيليتشيتش مؤقتا منذ إقالة الفرنسي رودي غارسيا الشهر الماضي، آمال جماهيره بتعادل مع الخليج المهدد بالهبوط في الجولة الماضية.



ويتمنى النصر خسارة الاتحاد في الملز مع انتظار مزيد من الهدايا في المباريات المتبقية، بشرط تفوق "العالمي" في أربع مباريات متتالية، بدءا بمواجهة الطائي يوم الثلاثاء.

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