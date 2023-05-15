حمدالله وشباك الهلال.. علاقة توقفت قبل 1300 يوم

أنشأ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة علاقة وثيقة مع شباك الهلال إبان لعبه مع النصر قبل نحو 5 أعوام، إلا أن هداف دوري روشن السعودي الحالي لم يعرف السبيل نحو مرمى الأزرق منذ 3 أعوام ونصف في مسابقة الدوري أي 1297 يوماً منذ هدفه الأخير في مرمى عبدالله المعيوف.

ويلتقي اتحاد جدة متصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة مع الهلال رابع الترتيب بـ49 نقطة يوم الثلاثاء ضمن الجولة 27 من المسابقة.

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ورغم أن حمدالله يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بواقع 20 هدفاً وبفارق هدفين عن أوديون إيغالو مهاجم الهلال، إلا أن المهاجم المغربي لم يهز شباك الهلال في مسابقة الدوري منذ أكتوبر 2019 عندما كان حينها مع النصر.



وفي أول 3 مباريات لعبها حمدالله أمام الهلال في الدوري السعودي أحرز 4 أهداف عندما كان لاعباً نصراوياً، لكن منذ 1297 يوماً لم يعرف اللاعب الباحث عن لقبه الثالث كهداف للدوري السعودي الوصول إلى مرمى الأزرق.

وافتتح حمدالله سجل أهدافه الدورية أمام الهلال في ديسمبر 2018 عندما تعادل النصر مع غريمه التقليدي 2-2، وفي مارس اللاحق أحرز حمدالله هدفاً في فوز فريقه السابق على الأزرق 3-2، وسجل الهداف المغربي الدولي هدفين في فوز النصر على الهلال 2-1 شهر أكتوبر 2019، لكن تلك العلاقة توقفت رغم أن اللاعب المغربي خاض 4 مباريات أمام الهلال مناصفة بين النصر والاتحاد.

ففي مباراة أغسطس 2020 بعد عودة مسابقة الدوري للدوران عقب توقفها إثر فيروس كورونا، خسر النصر 4-1 أمام غريمه التقليدي بتواجد حمدالله الذي لم يهز الشباك الزرقاء، وفي نوفمبر من ذات العام خسر النصر بهدفين دون رد وكذلك لم يستطع حمدالله هز شباك الهلال.

وبعد انتقاله إلى اتحاد جدة في يناير 2022، لعب حمدالله مباراتين مع الاتحاد أمام الهلال دون أن يزور شباك الأخير، كانت الأولى في مايو العام الماضي وانتهت زرقاء 3-1، والثانية مطلع العام الجاري عندما سجل إيغالو هدف فوز الأزرق على متصدر الدوري الحالي.

