غروهي يتطلع إلى معادلة رقم حارس الهلال القياسي

يتطلع مارسيلو غروهي، حارس اتحاد جدة، إلى مواصلة أرقامه المميزة مع فريقه في مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم، ومعادلة رقم حارسي الاتفاق والهلال القياسي، بعدما بات الاتحاد أكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه خلال موسم واحد بدوري المحترفين.



وتمكن الحارس البرازيلي البالغ من العمر "36 عاما" من المحافظة على نظافة شباكه في 16 مباراة خلال الموسم الحالي، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ دوري المحترفين.



واهتزت شباك غروهي 11 مرة، خلال 26 مباراة، حيث يعد صاحب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري، ويأتي خلفه النصر ثانيا بعدما استقبل 15 هدفا.



ويخوض غروهي مباراة هامة، مساء الثلاثاء، عندما يحل فريقه الاتحاد ضيفا على الهلال، يسعى عبرها الفريق الغربي إلى الاقتراب من ملامسة لقب الدوري لأول مرة منذ 14 عاماً، وإنهاء سلسلة الهزائم أمام غريمه الهلال.



ويتصدر فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو المسابقة بفارق خمس نقاط عن النصر أقرب مطارديه قبل أربع مباريات من النهاية.



وحال نجح غروهي في المحافظة على نظافة شباكه أمام الهلال، سيتمكن من معادلة رقم قياسي مسجل باسم الاتفاق والهلال قبل أكثر من 30 عاما.



وتمكن الاتفاق في موسم 1986-1987 والهلال في 1989-1990 من الحفاظ على نظافة شباكهما في 17 مباراة خلال موسم واحد، وسيكون بمقدور غروهي الوصول إلى هذا الرقم أمام الهلال، مساء الثلاثاء.

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