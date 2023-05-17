بطل الدوري مطالب بهزيمة الهلال.. هل تُكسر القاعدة؟

قد تشهد النسخة الحالية من دوري روشن السعودي ظهور أول بطل لم ينتصر على الهلال للمرة الأولى منذ بداية دوري المحترفين قبل 15 عاماً، إذ لم يسبق لأي فريق أن حقق البطولة دون الخروج بثلاث نقاط على الأقل من حامل لقب بطل الدوري 3 مرات متتالية.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، ويملك مطارده النصر 60 نقطة مع بقاء 3 مباريات على النهاية، لكنهما خرجا من مباريات الهلال بنقطتين مناصفة بينهما.



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وفي الموسم الحالي لم يعرف اتحاد جدة الفوز على الهلال ذهاباً وإياباً بعدما خسر في الأولى بهدف وتعادل يوم الثلاثاء في الثانية 2-2، أما النصر فخرج بتعادل 2-2 في الذهاب وخسر إياباً شهر أبريل الماضي بهدفين دون رد.

ويملك الشباب، النادي الوحيد من ثلاثي المقدمة الذي هزم الهلال، آمالاً ضعيفة كون رصيد نقاطه يبلغ 53 ويملك 4 مباريات متبقة تعني وصوله إلى النقطة 65، لكن شريطة أن يخسر اتحاد جدة جميع مبارياته كي يفوز بالبطولة.

وتعادل الشباب مع الهلال 1-1 في الذهاب، قبل أن يحقق الشهر الماضي أول فوز له على الهلال منذ 9 أعوام عندما هزمه 3-0.



وحقق الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات، وفي المرات السبع التي شهدت فوز فريق آخر بالبطولة، كان طريق البطل نحو الكأس يمر عبر الفوز على الهلال.

وحقق الهلال النسخة الأولى من دوري المحترفين، وكان البطل الثاني اتحاد جدة موسم 2008-2009 قد تعادل مع الأزرق بلا أهداف ذهاباً وهزمه في الرياض إياباً 2-1، وبعد عامين فاز بهما الأزرق ببطولة الدوري، حصل الشباب على بطولة دوري موسم 2011-2012، وفي طريقه نحو التتويج كان قد هزم الهلال بهدفين دون رد ذهاباً وتعادل بلا أهداف إياباً.

وحقق الفتح أكبر منجز في تاريخه موسم 2012-2013 عندما فاز ببطولة الدوري، وفي تلك المسيرة كان قد هزم الهلال 2-1 ذهاباً وإياباً، أما عودة النصر إلى ملامسة بطولة الدوري موسم 2013-2014 فقد جاءت بعدما فاز على غريمه التقليدي 2-1 ذهاباً وخسر منه إياباً 4-3.

وفاز النصر بطل نسخة 2014-2015 على الهلال 1-0 ذهاباً وإياباً في طريقه للمحافظة على اللقب، أما أهلي جدة بطل دوري الموسم اللاحق فهزم الهلال 2-1 و3-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

وبعدما حقق الهلال نسختي 2016-2017 و2017-2018، فاز النصر بالبطولة موسم 2018-2019 وحين ذاك تعادل مع الهلال 2-2 في الذهاب وهزمه إياباً 3-2.

