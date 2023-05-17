رونالدو وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الطائي

سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 2-صفر على مستضيفه الطائي، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وواصل النصر، الذي تعادل مع ضيفه الخليج في المباراة الماضية، مطاردته للاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة.
وكاد رونالدو أن يضع النصر في المقدمة برأسية لكنها وصلت سهلة لحارس الطائي فيكتور براغا بعد 23 دقيقة من اللعب.
وبعدها بست دقائق أطلق رونالدو تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء لكن الحارس براغا حولها لركنية.
وحصل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط النصر على ركلة جزاء بعد قرار من حكم الفيديو المساعد حولها رونالدو بنجاح على يمين براغا في الدقيقة 52.
وضمن البرازيلي تاليسكا نقاط المباراة للنصر بعدما استغل خطأ حسين قاسم مدافع الطائي ليسدد من وضع انفراد ويضيف الهدف الثاني قبل عشر دقائق من النهاية.
وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة من 27 مباراة.
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