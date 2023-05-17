اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رونالدو النصر الطائي
فرحة رونالدو بالهدف وخلفه تاليسكا

رونالدو وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الطائي

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 2-صفر على مستضيفه الطائي، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وواصل النصر، الذي تعادل مع ضيفه الخليج في المباراة الماضية، مطاردته للاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة.

وكاد رونالدو أن يضع النصر في المقدمة برأسية لكنها وصلت سهلة لحارس الطائي فيكتور براغا بعد 23 دقيقة من اللعب.

وبعدها بست دقائق أطلق رونالدو تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء لكن الحارس براغا حولها لركنية.

وحصل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط النصر على ركلة جزاء بعد قرار من حكم الفيديو المساعد حولها رونالدو بنجاح على يمين براغا في الدقيقة 52.

وضمن البرازيلي تاليسكا نقاط المباراة للنصر بعدما استغل خطأ حسين قاسم مدافع الطائي ليسدد من وضع انفراد ويضيف الهدف الثاني قبل عشر دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة من 27 مباراة.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد حاكم مصرف لبنان على مذكرة التوقيف الفرنسية؟ كيف رد حاكم مصرف لبنان على مذكرة التوقيف الفرنسية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط