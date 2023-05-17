عبدالفتاح: هدف الاتحاد غير صحيح.. والحكم لم يحتسب "جزائيتين"

كشف عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي المصري السابق، أن الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في مرمى الهلال لم يكن صحيحا، مشيرا إلى أن حكم المباراة لم يحتسب ركلتي جزاء للاتحاد.
وقال عبدالفتاح في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: بالنسبة لهدف الاتحاد الأول في مرمى الهلال لم يكن صحيحا، لوجود خطأ على كورونادو ضد سعود عبدالحميد، وكان يجب تدخل تقنية الفيديو "فار".
وأضاف: أيضا كان يجب طرد جحفلي مدافع الهلال بعد تدخله على رومارينيو لأنه حرمه من الانفراد بالمرمى.
وواصل عصام عبدالفتاح: الاتحاد حرم من ركلة جزاء في الشوط الثاني عندما لمست الكرة يد ياسر الشهراني بعد رأسية رومارينيو، وفي الدقيقة 82 كان يجب احتساب ركلة جزاء أيضا للاتحاد بعد تدخل الشهراني على هيلدر كوستا.
وأوضح الحكم المصري السابق صحة قرار حكم مباراة الطائي والنصر، باحتساب ركلة جزاء صحيحة للنصر والتي سجل رونالدو عبرها الهدف الأول لفريقه.
-
الهلال يعطّل اتحاد جدة وينعش آمال النصرخطف الهلال تعادلاً مثيراً من ضيفه اتحاد جدة في اللحظات الأخيرة من قمة الجولة 27 بعدما سجل البرازيلي ميتشائيل ديلغادو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ... رياضة عالمية
-
الهلال و3 إنجليز.. "كابوس" حجازي في مسيرته الاحترافيةيعد الهلال أحد أربعة فرق تمثل "كابوسا" للمصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، وذلك بعدما فشل اللاعب في تذوق طعم الفوز أمام الفريق الأزرق في جميع ... رياضة سعودية
-
حمدالله وشباك الهلال.. علاقة توقفت قبل 1300 يومأنشأ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة علاقة وثيقة مع شباك الهلال إبان لعبه مع النصر قبل نحو 5 أعوام، إلا أن هداف دوري روشن السعودي الحالي لم ... رياضة سعودية