الرفاعي: الاتحاد السعودي أصبح خصم النصر في قضية كنو

أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أن خصم النصر في قضيته ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين نهاية العام الماضي بات الاتحاد السعودي لكرة القدم.
واحتج النصر على مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في مباراة الفريقين شهر ديسمبر الماضي، لكن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج ما دعا النادي الأصفر إلى التوجه نحو تقديم طلب معجل لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وقال الرفاعي لبرنامج "في المرمى": خصم النصر أصبح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدما رفض الأخير احتجاج الأول على مشاركة كنو في مباراة الفريقين أواخر العام الماضي،
وفسر المستشار القانوني مطلح الطلب المعجل بقوله: هو طلب بنظر القضية في أسرع وقت ممكن، أما الطلب العادي فإنه ينتظر حتى حين موعده، وهو ميزة للمحتكم بتعجيل الإجراءات لكن هذا لا يعني كسبه القضية أو خلاف ذلك، ولا يوجد له شروط مثل التدابير الوقتية، ويتم النظر فيه وإصدار الحكم خلال 10 أيام كحد أقصى.
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