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الشباب النصر
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف

آمال النصر تصطدم باختبار الشباب الصعب

العربية.نت
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سيكون النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في اختبار صعب للغاية عندما يستضيف الشباب يوم الثلاثاء أملاً بملاحقة اتحاد جدة وحرمانه من التتويج المبكر، وذلك في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ويتعين على النصر الذي يملك 60 نقطة ويتخلف عن المتصدر اتحاد جدة بثلاث نقاط، الفوز على جاره الشباب الذي فقد فرصة الفوز بالدوري رسمياً الجولة الماضية، ليحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب

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وعاد النصر إلى سكة الانتصارات الجولة الماضية عقب فوزه على مضيفه الطائي بهدفين دون رد، بعدما تعادل على أرضه الجولة التي قبلها مع الخليج بهدف لمثله.

أما الشباب الذي تلقى خسارتين في آخر مباراتين أمام الاتفاق ثم الوحدة، فقد انتهت آماله في المنافسة على اللقب، حتى حظوظه في الوصافة أصبحت صعبة وبات مهدداً بفقدان مركزه الحالي.

وتعادل الفريقان في يناير الماضي بلا أهداف ضمن الجولة 14 من المسابقة.

العدالة والهلال

وفي مباراة أخرى، يحل الهلال ضيفًا على العدالة، يسعى من خلالها أصحاب الأرض للفوز للتمسك بآمال البقاء ضمن الكبار.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 53 نقطة ورغم ابتعاده عن المنافسة، إلا أنه قدم مستوى مميزاً في مبارياته الأخيرة.

في المقابل يسعى العدالة للهروب من القاع حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة لاسيما في ظل المنافسة الشديدة بين خمسة فرق على البقاء.

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