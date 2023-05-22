اتحاد جدة يبحث عن اللقب.. والباطن للحفاظ على أمل البقاء

يتطلع الاتحاد لقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة دوري روشن السعودي عندما يستقبل الباطن متذيل الترتيب والباحث عن بصيص أمل للبقاء يوم الثلاثاء ضمن مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة.

وفقد الاتحاد، الباحث عن أول بطولة دوري منذ 2009، نقطتين بعد تعادله مع مضيفه الهلال 2-2 الجولة الماضية، بينما استفاد ملاحقه المباشر النصر من ذلك وقلص الفارق مع الأول إلى 3 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

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ويملك اتحاد جدة 63 نقطة في صدارة الدوري وخلفه النصر بثلاث نقاط بينما يملك الشباب والهلال 53 نقطة.

ويأمل اتحاد جدة بالفوز على الباطن على أمل تعثر النصر بالخسارة أمام الشباب ليعلن نفسه بطلاً رسمياً للمسابقة.

وسيكون الاتحاد مرشحًا بقوة لخطف النقاط الثلاث على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أمام الباطن الذي يملك 19 نقطة وتعرض لـ18 خسارة هذا الموسم في الدوري.

وما زال الباطن يتمسك بأمل بسيط للبقاء في الدوري هذا الموسم، ونجح في آخر مباراتين في حصد أربع نقاط ويأمل في خطف النقاط الثلاث، خصوصاً وأن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تنهي آماله لاسيما في حالة فوز الأندية التي تسبقه في الترتيب.



وانتهت مواجهة الدور الأول بين الطرفين بفوز اتحاد جدة 2-1 عبر ركلتي جزاء من رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما سجل يوسف المزيريب هدف الباطن.