العدالة يهزم الهلال بـ10 لاعبين ويبتعد عن مناطق الخطر

حقق العدالة بعشرة لاعبين فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه الهلال ليخرج من منطقة الهبوط في دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء.



ورفع العدالة، الذي خاض أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من صفوفه، رصيده إلى 27 نقطة ليصعد للمركز 14 متفوقا على الخليج بفارق المواجهات المباشرة قبل ثلاث جولات من النهاية.



ومنح ماركوس أنتونسون المقدمة للعدالة من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليمين لحارس الهلال حبيب الوطيان في الدقيقة 23.



وبعد العودة لحكم الفيديو، تلقى عبد العزيز العلاوي مدافع العدالة البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على البريك بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.



وضمن بيدرو بوجينيو نقاط المباراة للعدالة بعدما سجل من انفراد بالمرمى قبل ست دقائق من النهاية.

وتوقف رصيد الهلال عند 53 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الشباب الذي سيواجه النصر في وقت لاحق.

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