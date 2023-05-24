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رومارينيو الاتحاد الباطن
رأسية رومارينيو في شباك الباطن

اتحاد جدة يقترب من اللقب ويرسل الباطن إلى "الأولى"

الرياض - أ ف ب
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بات الاتحاد على بعد انتصار واحد من التتويج بطلا للدوري السعودي في كرة القدم إثر فوزه الصعب على الباطن صاحب المركز الأخير 1-صفر الثلاثاء، في المرحلة الثامنة والعشرين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 66 نقطة مقابل 63 للنصر قبل جولتين من انتهاء الموسم، وفي حال فوز الاتحاد في الجولة المقبلة سيضمن اللقب بغض النظر عن نتيجة النصر وذلك لتفوق الأول على الثاني في المواجهتين المباشرتين، فيما هبط الباطن رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

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ويواجه الاتحاد في مباراتيه الأخيرتين الفيحاء والطائي، في حين يلتقي النصر مع الاتفاق والفتح.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد (9)، وألغى الحكم هدفًا للمغربي عبد الرزاق حمدالله بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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