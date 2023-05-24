رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب

واصل النصر تمسكه بالمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصاره على الشباب 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 28 من المسابقة، يوم الثلاثاء.

وافتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة باضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.



وبهذا يرفع جوانكا رصيده من الأهداف إلى 55 في الدوري السعودي وفقا للحساب الرسمي للدوري على "تويتر".



وقلص أندرسون تاليسكا الفارق للنصر بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك غريب التعادل في الدقيقة 51.



واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منح فريقه الفوز بهدف رائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

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وقبل جولتين على نهاية الموسم، يواصل الاتحاد تصدره لجدول الترتيب برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.