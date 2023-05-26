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البريكان "يحلق" فوق الجميع في الدوري السعودي

دبي - نجيب زواق
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يتصدر الدولي السعودي فراس البريكان لاعب الفتح صدارة هدافي الكرات الرأسية في دوري روشن السعودي هذا الموسم بنسبة نجاح تصل إلى 75%.

وأحرز البريكان 6 أهداف من 8 محاولات على المرمى، بينما يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف اتحاد جدة الذي سجل 4 أهداف بالرأس من أصل 6 محاولات بنسبة 66%.

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وسجل 10 لاعبين 3 أهداف من ضربات رأسية، وأبرزهم لاعب العدالة كريستوفر غونزاليس الذي سجل 3 أهداف من 3 محاولات بنسبة نجاح تصل 100%.

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