أهلي جدة يعلن إيقاف قرار منع التسجيل

أعلن نادي أهلي جدة، يوم الثلاثاء، عن إيقاف قرار منع النادي من التسجيل حتى صدور القرار النهائي في القضية.

وقال بطل دوري الدرجة الأولى الذي عاد إلى المحترفين في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب لويس غرابان والقاضي بسداد إجمالي مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أميركي، وعقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظاميتين.

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وأضاف البيان: وعليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم "كاس"، وعلى أثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع.

واختتم الأهلي بيانه: "وعليه تم إبلاغ النادي، يوم الثلاثاء، بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية".