الأربعاء.. أمسية تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري أمام الطائي

على وقع تتويج الاتحاد بلقبه الأول منذ 2009، يسدل الستار على موسم الدوري السعودي لكرة القدم، مع إقامة مباريات المرحلة الثلاثين الأخيرة الأربعاء في وقت واحد.

وبعد موسم طويل استمر 279 يوماً، سيتوج الاتحاد باللقب أمام جماهيره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد مباراته أمام ضيفه الطائي صاحب المركز الثامن.

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واستمرّ السباق على اللقب حتى الجولة الماضية، فيما سيتحدّد الهابط الثاني إلى الدرجة الأولى في الجولة الأخيرة.

وكان الاتحاد حسم اللقب، بعد فوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، السبت الماضي، مبتعداً بفارق خمس نقاط عن مطارده النصر الذي يضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 14 هدفاً في 16 مباراة.

واصبحت مباراة الاتحاد الأخيرة تحصيل حاصل على مستوى النتيجة، لكنه بالتأكيد سيلعب من أجل الفوز وإنهاء موسمه الطويل بشكل مميز.

وظهر الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005، هذا الموسم بمستوى مميز، فهو لم يخسر سوى ثلاث مباريات، اثنتان في الدوري أمام الهلال والتعاون، وواحدة في كأس الملك أمام الهلال، وتوّج في يناير الماضي بلقب الكأس السوبر للمرّة الأولى في تاريخه.

ويبحث الاتحاد عن الفوز الثاني والعشرين، بهدف الوصول للنقطة 72، أما الطائي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فليس له هدف من المباراة، بعدما ضمن التواجد في المنطقة الدافئة، لكنه يأمل في تقديم صورة مميزة أمام البطل والخروج بنتيجة إيجابية.

وبعد هبوط الباطن متذيل الترتيب إلى المستوى الثاني، أصبحت بطاقة الهبوط الثانية محصورة بين ثلاثة أندية، الفيحاء الثالث عشر برصيد 30 نقطة، الخليج الرابع عشر (28) والعدالة الخامس عشر (28).

ويحتاج الفيحاء للفوز على الوحدة في مكة المكرمة لضمان البقاء رسمياً دون النظر لبقية النتائج، أما تعادله أو خسارته، مع فوز العدالة والخليج على الاتفاق وابها توالياً، فهذا يعني مغادرته دوري الأضواء، على اعتبار أن المواجهات المباشرة تصبّ في مصلحة منافسيه.

يتفوّق الخليج بفارق الأهداف في الموقعتين بعدما فاز الفيحاء 2-1 ذهاباً والخليج 3-0 إيابا، بينما فاز العدالة على الفيحاء 2-1 ذهاباً وتعادلا 1-1 إيابا.

في المقابل، سيكون فوز العدالة على الاتفاق في الأحساء بمثابة صك البقاء، بصرف النظر عن نتائج منافسيه، كونه يتفوق على الفيحاء والخليج في المواجهات المباشرة، ففاز على الفيحاء ذهابا 2-1، وتعادل إياباً 1-1، كما أنه تعادل مع الخليج سلباً في الذهاب، وفاز 2-0 في الإياب.

أما الخليج، فيحتاج أولاً للفوز على ضيفه أبها في الدمام، ثم ينتظر تعثر أحد منافسيه ولو بالتعادل ليضمن البقاء.

وفي باقي المباريات، يلتقي النصر الثاني (64) مع الفتح السادس على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يواجه الهلال الثالث (56) الرائد التاسع على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبعد خسارته أربع مباريات متتالية، يحل الشباب الرابع (53) على ضمك السابع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بينما يستضيف التعاون الخامس الباطن الأخير على ملعب نادي التعاون ببريدة.