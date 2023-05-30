ليالي التتويج.. الفتح احتفل خارج أرضه والنصر لا يكسب

حسم دوري روشن السعودي في 10 مرات قبل الوصول إلى اليوم الأخير منذ بدايته في موسم 2008-2009، إذ يستعد اتحاد جدة للاحتفال بالبطولة التي حسمها في الجولة الماضية، يوم الأربعاء، وذلك بملاقاة ضيفه الطائي ضمن الجولة 30 من عمر المسابقة.

وفاز اتحاد جدة بدوري روشن السعودي للموسم الحالي بعد فوزه على الفيحاء في الجولة الماضية 3-0.

مادة اعلانية

وتوج الهلال ببطولة موسم 2009-2010 في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك بمباراته مع الاتفاق كونها آخر مباراة يلعبها على أرضه، وحينها فاز على ضيفه بهدفين مقابل هدف، وفي الموسم اللاحق كسب نجران في يوم التتويج بذات النتيجة، وبعد غيابه 6 أعوام عن بطولة الدوري، اكتسح غريمه التقليدي النصر 5-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الديربي.

وفي نسختي 2019-2020 و2020-2021 كسب الأزرق ضيفيه الشباب والفيصلي 3-2 و2-1 على التوالي في يوم الاحتفال.

وكان الفوز حليف أهلي جدة في يوم تتويجه ببطولة موسم 2015-2016 عندما لاقى الفتح وهزمه 3-2.



ويعتبر الفتح بطل نسخة 2012-2013 النادي الوحيد الذي تم تتويجه خارج أرضه، إذ ضمن الفوز بالبطولة عقب اجتياز أهلي جدة في الأحساء، وفي الجولة اللاحقة كان الجار الاتفاق يستضيفه على ملعب الأمير محمد بن فهد، وحينها خرج النادي الأحسائي من مباراته فائزاً بأربعة أهداف دون رد.

وحسم النصر بطولة الدوري 2013-2014 و2014-2015 قبل النهاية بجولة، لكنه لم يستطع تحقيق الفوز في يوم تتويجه، إذ تعادل مع التعاون بهدف لمثله، وبلا أهداف مع الشباب.

