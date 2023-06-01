الخليج ينجو بصعوبة.. والعدالة يرافق الباطن

حول الخليج تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه أبها ليضمن البقاء في دوري روشن السعودي بينما انضم العدالة إلى الباطن إلى دوري يلو "الدرجة الأولى" هزيمته 2-صفر على ملعبه أمام الاتفاق في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء.



وسجل سعد السلولي هدفا رائعا لأبها بتسديدة مباشرة قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 25 لكن لوكاس سوزا أدرك التعادل للخليج بضربة رأس بعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني.



ورغم استكمال الخليج المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول محمد خبراني على الانذار الثاني بالدقيقة 52 لكن البرازيلي موراتو سجل هدفين في الدقيقة 74 و84.



وفي المباراة الاخرى، قلب حامد الغامدي الطاولة على العدالة في الدقيقة الأخيرة عندما سجل هدف التقدم للاتفاق وأضاف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرسل العدالة للدرجة الأولى ويرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع فيما أنهى أبها الموسم في المركز 12 برصيد 33 نقطة.



ورفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن العدالة صاحب المركز قبل الأخير الذي لحق بالباطن إلى الدرجة الأولى.



وصعدت أربعة أندية من الدرجة الثانية لدوري روشن الذي سيشارك فيه 18 ناديا الموسم المقبل، حيث تأهلت أندية الأهلي والحزم والأخدود والرياض لدوري روشن السعودي.

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