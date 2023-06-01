حمدالله يفوز بجائزة الهداف.. ويعادل السومة

فاز عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة بلقب هداف دوري روشن السعودي بعد تسجيله في مرمى الطائي وبلوغه الهدف رقم 21، ليتفوق على أندرسون تاليسكا لاعب النصر بفارق هدف واحد.

وفاز حمدالله بجائزة الهداف مرتين سابقتين عندما كان لاعباً مع النصر، إذ سجل في موسم 2018-2019 34 هدفاً "رقم قياسي" وفي الموسم اللاحق أحرز 29 هدفاً.

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وتعادل حمدالله مع عمر السومة مهاجم أهلي جدة الذي احتكر جائزة هداف الدوري السعودي مواسم 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017.

ويعتبر ناصر الشمراني أكثر لاعب فاز بجائزة هداف الدوري السعودي بواقع 3 مرات منفرداً ومرتين بالمشاركة مع المغربي هشام أبوشروان موسم 2008-2009 والبرازيلي فيكتور سيموس موسم 2011-2012.



