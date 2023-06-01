89 مباراة تنتظر اتحاد جدة في الموسم المقبل

سيلعب اتحاد جدة 89 مباراة في الموسم المقبل كحد أقصى في 7 بطولات وذلك بعد تتويجه ببطولة دوري روشن السعودي يوم الأربعاء عقب الفوز على الطائي بهدفين دون رد.

وسيشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية كممثل للسعودية، وإذا تقدم في المسابقة فإنه سيلعب 4 مباريات كحد أقصى، أما في مسابقة دوري روشن التي سيدافع عن لقبه فيها فإنه سيخوض 34 مباراة بعد رفع عدد الأندية إلى 18 نادياً.

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وفي الشهر المقبل سيلعب اتحاد جدة مع الترجي التونسي والشرطة العراقي والفائز من الهلال السوداني والصفافسي التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والتي قد يلعب فيها 6 مباريات إذا بلغ المباراة النهائية.

وبالإضافة إلى ما سبق سيعود اتحاد جدة في سبتمبر إلى اللعب في دوري أبطال آسيا، وإذا تابع مسيرته نحو النهائي فإن ذلك يعني لعبه 11 مباراة، أما في كأس الملك فإن الفريق الذي سيبلغ النهائي يلعب 4 مباريات أما أذا تم العودة إلى نظام الـ64 فريقاً فإن ذلك العدد من المباريات سيرتفع إلى 6.

وفي كأس السوبر التي سيدافع الاتحاد عن لقبه فيها فإنه سيلعب مباراتين إذا وصل نحو النهائي، وأخيراً دوري الرديف الذي سيشهد مشاركة كل الأندية ويعني ذلك 34 مباراة يلعبها الفريق.