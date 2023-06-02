موسيماني: تفاجأت بصفقات أهلي جدة وسط التدريبات

اعترف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أنه تفاجأ بصفقات اللاعبين الجدد في أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن اللاعبين السعوديين كانوا أصحاب اليد العليا في إعادة الفريق إلى دوري روشن السعودي مجدداً.

وقال موسيماني لبرنامج "في المرمى": تفاجأت باللاعبين الجدد أمارال ونيكولاس ميليسي في التدريبات لأنني لم أكن أعرف بقدومهم، حاولت أن أقدم اقتراحات للاعبين لكنهم لم يرغبوا بالاستماع لي وقرروا احضار لاعبين آخرين.

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وأتبع: أمارال وميليسي لم يساعدانا على التأهل لأنهما حضرا عندما كنا في المركز الأول.

وواصل المدرب الجنوب إفريقي: بعض اللاعبين كانوا يشعرون بالضغط عند اللعب في جدة بسبب الجماهير وبعضهم لم يكن يستطيع تقديم ما لديه.

وزاد بيتسو: تأخرت رواتبي لمدة تتراوح بين شهرين وشهرين، لم أحصل على مرتبي شهرياً، وآخر مرتب تقاضيته وكذلك اللاعبين كان في شهر يناير الماضي، وتخيل هذه القصة الجميلة أن يتم التأهل رغم عدم حصول اللاعبين المكافآت والرواتب.

وعن ما حدث في يوم التتويج أجاب: مدير الفريق أبلغنا في الاجتماع بأننا لن نحتفل لأن الأهلي لا يحتفل إلا بالبطولات الكبرى، وهذا أمر علي احترامه.