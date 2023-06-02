اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موسيماني: عقدي مع أهلي جدة مستمر حتى الموسم المقبل

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف الجنوب إفريقي بيستو موسيماني أن عقده مع أهلي جدة تجدد تلقائياً عقب الصعود إلى دوري روشن السعودي، مبيناً أن توقف مباريات الفريق خلال كأس العالم الأخيرة ساعده بأن يعد اللاعبين بشكل أفضل.

وقال موسيماني لبرنامج "في المرمى": عقدي مع أهلي جدة مستمر لعام آخر، لأن هناك بند في العقد يشير إلى تمديد التعاقد موسماً إضافياً عند الصعود إلى دوري روشن السعودي، واليوم أنا مدرب للأهلي لكن لا أحد يعرف ما سيحدث غداً.

مادة اعلانية

وأتبع: حاولت التحدث مع رئيس النادي، للأسف لم يتمكن من الحديث معي، تكلمت مع تيسير الجاسم وهو نائب الرئيس أسطورة في الأهلي وقال لي: لا يعرف مستقبل الفريق كيف سيكون، لأنه لا يعرف ما إذا كان سيستمر أم لا، فإذا كان مديري لا يعرف ما إذا سيستمر فكيف أعرف؟.

وواصل: جئت لأنني أردت القدوم إلى آسيا والتدريب فيها، وحصلت على عرض من فريق كبير وهو الأهلي.


وعن ما وجد الفريق عليه عند حضوره إلى جدة في سبتمبر الماضي أجاب: الفريق لم يكن في أفضل أوضاعه، قال اللاعبون أنهم لم يتدربوا بشكل جيد وأبلغتهم أن ذلك واضحاً، لكن التوقف خلال كأس العالم في قطر ساعدني في تحضير الفريق بشكل أفضل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السباق الجمهوري إلى البيت الأبيض قد ينحصر بين ترمب وديسانتيس السباق الجمهوري إلى البيت الأبيض قد ينحصر بين ترمب وديسانتيس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط