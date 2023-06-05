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انتقال ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية

العربية.نت
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انتقلت ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية وذلك بحسب ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية ضمن مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية يوم الاثنين.

وتأسس النادي في عام 1976 وشارك الموسم الماضي في الدرجة الثانية السعودي ضمن المجموعة الأولى والتي احتل فيها المركز العاشر.

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