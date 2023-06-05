اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2021

نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يوم الاثنين، نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن وزير الرياضة ضمن مؤتمر مشروع التخصيص للأندية الرياضية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% مقابل 25 للجمعية العمومية.

مادة اعلانية

وسيتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية و5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟ لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط