أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يوم الاثنين نقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا وذلك في مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية يوم الاثنين.

وتأسس نادي العلا في العام 1981م، واحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة السعودي.

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