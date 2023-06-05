اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهيئة الملكية لمحافظة العلا

نقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يوم الاثنين نقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا وذلك في مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية يوم الاثنين.

وتأسس نادي العلا في العام 1981م، واحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة السعودي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط