نقل ملكية نادي القادسية إلى أرامكو

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية اليوم الاثنين، نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو وذلك في مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية يوم الاثنين.

وتأسس نادي القادسية في عام 1967 الذي يتخذ من الخبر مقراً له، وينشط حالياً في دوري الدرجة الأولى "يلو" .

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وحقق القادسية بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 93- 1994، بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد قبلها بعام، وفي 1994 كان بطلاً لكأس الاتحاد السعودي.