اتحاد جدة يوقع مع الفرنسي كريم بنزيمة

وقع اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عقداً احترافياً ينضم بموجبه الأخير إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وأعلن بنزيمة رحيله عن ريال مدريد صبيحة المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو والتي سجل فيها هدف فريقه الوحيد.
وأمضى كريم 14 عاماً في صفوف ريال مدريد حقق خلالها 25 بطولة جعلته اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ النادي الإسباني العريق بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو.
وسجل كريم بنزيمة 354 هدفاً بقميص "الأبيض" كثاني هدافيه التاريخيين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل نهاية العام الماضي إلى النصر السعودي.
وسيكون اتحاد جدة ثالث نادي في مسيرة بنزيمة (35 عاماً) إذ بدأ مسيرته الاحترافية في ليون الفرنسي قبل الانتقال عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.
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