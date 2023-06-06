بنزيمة وريال مدريد.. علاقة بدأت وانتهت بـ"اتحاد جدة"

شاهد كريم بنزيمة جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو أول مرة في يوليو 2009 عندما بدأ أساسياً في مباراة ودية أمام اتحاد جدة، وبعد 13 عاماً و11 شهراً شاهدها يوم الأحد الماضي قبل الرحيل إلى اتحاد جدة ذاته.

وأعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء التوقيع رسمياً مع أفضل لاعب في العالم 2022 بعقد يمتد 3 أعوام.

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وكانت صفقة كريم بنزيمة لاعب ليون الفرنسي حينها ضمن مجموعة صفقات في صيف ثوري قام به فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد عودته، ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد وريكاردو كاكا صانع ألعاب ميلان الإيطالي.

وخاض بنزيمة أول مباراة له مع ريال مدريد أمام شامروك روفرز الإيرلندي بدبلن، لكن ظهوره الأول على ملعب سانتياغو برنابيو كان أمام اتحاد جدة الذي جاء إلى مدريد كبطل للدوري السعودي للمحترفين.

وفي تلك المباراة وضع التشيلي المخضرم مانويل بيليغريني مدرب ريال مدريد حينها بنزيمة كرأس حربة وخلفه رونالدو وراؤول غونزاليس.



وبعد أقل من 10 دقائق صنع بنزيمة هدفه الأول مع ريال مدريد بعدما مرر الكرة لراؤول غونزاليس الذي وضعها في مرمى مبروك زايد حارس اتحاد جدة كأول أهداف أصحاب الأرض، قبل أن يعادل هشام أبوشروان النتيجة للضيوف.

وفي 4 يونيو ودع كريم جماهير ريال مدريد بهدف في مرمى بلباو، قبل يوقع عقداً مع اتحاد جدة الذي فاز مؤخراً بدوري روشن السعودي وتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية.

وما بين يوليو 2009 ويونيو 2023 سجل كريم بنزيمة 354 هدفاً بقميص ريال مدريد وصنع 165 لزملائه، وحقق 25 بطولة وضعته كأكثر لاعباً فوزاً بالألقاب