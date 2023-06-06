بنزيمة يحصل على الرقم 9.. ويقول: رونالدو كشف لي الدوري

أكد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة ارتداء النجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي تم التعاقد معه يوم الثلاثاء على الرقم 9 الذي يحمله حالياً المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما أشار لاعب ريال مدريد السابق إلى أنه بات يعرف قوة دوري روشن السعودي خصوصاً بعد قدوم صديقه كريتسيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع اللاعب الفرنسي الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.
وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في تصريح نقله حساب اتحاد جدة على "تويتر": نحن متحمسون لرؤية كريم بنزيمة بالقميص رقم 9.
وفي المقابل قال كريم بنزيمة في تصريح نقله حساب الاتحاد على "تويتر" كذلك: أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف. يتمتع نادي الاتحاد بتاريخ مذهل ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق وطموحات كبيرة في كرة القدم ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري، لقد كنت محظوظا لتحقيق أشياء مذهلة في مسيرتي وتحقيق كل ما بوسعي في إسبانيا وأوروبا.
وأردف: لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يخص كرة القدم والرياضة ككل.
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