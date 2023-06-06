حاملو الكرة الذهبية.. 3 يمرون عبر كرة القدم السعودية

أصبح كريم بنزيمة ثالث فائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يرتدي قميص ناد سعودي بعدما أكمل إجراءات انتقاله إلى اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي كلاعب حر.

وأعلن ريال مدريد يوم الأحد الماضي رحيل ثاني هدافيه التاريخيين صبيحة يوم مباراة الفريق مع ضيفه أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني.

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وكان كريم بنزيمة قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي عقب موسم مذهل قاد فيه ريال مدريد إلى الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وأول فائز بالكرة الذهبية حضر إلى الملاعب السعودية كان خريستو ستويشكوف نجم منتخب بلغاريا وبرشلونة الإسباني السابق، والذي فاز بالكرة الذهبية عام 1994 بعد إنجاز تاريخي قاد فيه بلاده إلى نصف نهائي مونديال أميركا ذلك العام.

وجاء ستويشكوف إلى النصر في أبريل 1998 عندما كان الفريق يستعد لخوض غمار بطولة كأس الكؤوس الآسيوية، ونجح البلغاري في تحقيق أول بطولة قارية في تاريخ الأصفر عندما سجل هدف الفوز الوحيد على سامسونغ الكوري الجنوبي في مباراة احتضنها ستاد الملك فهد الدولي.





وبعد ذلك التاريخ بقرابة 23 عاماً، نجح النصر في كسب خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو ثاني أكثر لاعب تحقيقاً للكرة الذهبية في التاريخ خلف ليونيل ميسي الفائز بها 7 مرات.

وخاض رونالدو مع النصر منذ قدومه إلى صفوف الأخير في آخر أيام العام الميلادي الماضي 19 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.



