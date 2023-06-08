بالفيديو.. بنزيمة لجماهير اتحاد جدة: "يمشي كدا كدا"

قدم اتحاد جدة يوم الخميس لاعبه الجديد كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم 2022 في أجواء خيالية، وبادر النجم الفرنسي أكثر من 60 ألف متفرج بجملة "يمشي كدا كدا" والتي ارتبطت بتصدر الفريق لمسابقة دوري روشن السعودي التي فاز بها الموسم الماضي.

وبدأ حفل تقديم بنزيمة في ملعب الجوهرة المشعة الذي نفدت تذاكره باستعراض مسيرة بنزيمة وإنجازته وألقابه ثم دخل بنزيمة المؤتمر الصحفي مرتديا زيا رسميا ووشاحا لنادي الاتحاد عليه صورته.



وفي أجواء ترحيب خيالية تشبه افتتاح البطولات الكبرى ووسط صراخ وتصفيق الجماهير شكلت الأضواء والألعاب النارية وجه نمر وهو شعار نادي الاتحاد على خلفية موسيقية مبهرة.



ودخل بنزيمة وسط صفين من صبية الملاعب على منصة أعدت خصيصا في الملعب مرتديا قميص فريقه الجديد رقم 9.



وخاطب بنزيمة الجماهير قائلا: السلام عليكم، أشكركم جزيلا على حفاوة الاستقبال، اخترت الاتحاد لأنه فريق قوي فاز لتوه بالدوري السعودي ويملك قاعدة جماهيرية مذهلة وسأفعل كل ما في وسعي لنقل الفريق إلى أعلى المستويات.



وفاجأ النجم الفرنسي الحائز على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا جماهير اتحاد جدة بقوله " يمشي كدا كدا " .. وردوا عليه بصيحات إعجاب وتصفيق.

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واستعرض كريم أمام الجماهير جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وسط هتافات مدوية، ورد عليهم بنزيمة "شكرا للحب الجارف الذي شعرت به" قبل أن يتفاعل اللاعب الفرنسي مع صبية الملاعب مرة أخرى على خلفية موسيقية.



ووقع بنزيمة على عدد من كرات اللعب وأرسلها للجماهير في المدرجات وطاف أرجاء الملعب لتحيتهم.



واكتملت الاحتفالات باستعراض دوري روشن السعودي وكأس السوبر أمام الجماهير بعد تتويج الاتحاد باللقبين.