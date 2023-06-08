تقديم بنزيمة يهدد أرقام نجوم برشلونة ومارادونا.. ورونالدو الأعلى

تتطلع جماهير اتحاد جدة إلى تحطيم عدة أرقام وإقامة استقبال تاريخي لنجمها الفرنسي كريم بنزيمة، عندما يتم تقديمه كلاعب جديد لبطل الدوري السعودي، مساء الخميس، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

وأعلن بطل الدوري والسوبر السعودي، يوم الأربعاء، عن طرح تذاكر تقديم اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 2022، والقادم إلى صفوف الاتحاد من ريال مدريد الإسباني.

مادة اعلانية

ونشر اتحاد جدة رابط التذاكر عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وشهدت أول 6 ساعات شراء أكثر من 53 ألف تذكرة.

ومن المقرر أن يقدم الاتحاد مهاجمه الجديد في الساعة الـ 8 و45 دقيقة "بتوقيت السعودية" من مساء يوم الخميس، بعدما أعلن النادي ضم اللاعب الذي فاز بـ 25 بطولة مع ريال مدريد، يوم الثلاثاء، بعقد يمتد حتى 2026.

ومن الممكن أن يشهد مساء الخميس تحطيم جماهير الاتحاد لأرقام تاريخية، ووضع نجمهم الفرنسي في قائمة أكثر اللاعبين الذين حظوا باستقبال جماهيري في العرض التقديمي للترحيب باللاعبين في أنديتهم الجديدة.

وبحسب الأرقام الرسمية، يسع "الجوهرة المشعة" لـ 65 ألف متفرج، وهو يعني إمكانية معادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي حظي باستقبال بلغ 65 ألف متفرج من جماهير نابولي في يوليو 1984.

وبحسب التذاكر سيتجاوز تقديم بنزيمة رقم الكولومبي خاميس رودريغز، عندما قدمه ريال مدريد في 2014 أمام 36 ألف مشجع في "سانتياغو برنابيو"، علما بأنه يتواجد في المرتبة العاشرة.

وفي المرتبة التاسعة يتواجد كارلوس تيفيز، بعدما حرص أكثر من 45 ألفا من مشجعي بوكا جونيورز للترحيب بعودة المهاجم إلى الفريق في 2015، بينما وضعت جماهير أتلتيكو مدريد تقديم فرناندو توريس في المركز الثامن بأكثر من 50 ألفا.

واحتل ثنائي ريال مدريد البلجيكي هازارد "أكثر من 50 ألفا" والبرازيلي كاكا "55 ألف مشجع" المركزين السابع والسادس.

وسجل نيمار دا سيلفا في يونيو 2013 رقما جديدا للاعبين البرازيليين، عندما حطم رقم مواطنه كاكا بتواجد حوالي 57 ألف مشجع في حفل تقديمه لاعبا لبرشلونة ليحتل المركز الخامس، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ ذكرت التقارير الصحافية أن تقديمه شهد حضور ما لا يقل عن 57 ألفا و300 متفرج في "كامب نو" بقميص النادي الكاتالوني.

وفي يوليو 2009، وضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اسمه في المركز الثالث، عندما احتشد 60 ألف مشجع للاحتفال بوصوله إلى "كامب نو" وتقديمه لاعبا لبرشلونة.

وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من كسر رقم دييغو مارادونا الصامد لـ 25 عاما، عندما قدمه ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" وسط ترحيب حار من 75 ألف مشجع، ليتصدر القائمة بعدما بلغت قيمة انتقاله إلى النادي الإسباني 94 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد في 2009.