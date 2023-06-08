رئيس أهلي جدة في لندن.. والإعلام يربطه بمفاوضات محرز

ربطت وسائل إعلام أوروبية سفر وليد معاذ رئيس أهلي جدة السابق والمكلف بتسيير الأعمال لحين اختيار مجلس إدارة جديد للنادي، بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوردت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الشهيرة خبراً عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أشارت فيه إلى أن محرز تلقى عرضاً من السعودية للانضمام إلى أحد أنديتها، بينما أشار فابريزيو رومانو صحافي "سكاي" الشهير والمختص بأخبار الانتقالات أن النجم الجزائري يحظى باهتمام أهلي جدة للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ومحرز هو أحد نجوم ليستر سيتي في الموسم التاريخي 2015-2016 إلى جانب نغولو كانتي وجيمي فاردي عندما فاز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

وانتقل محرز إلى مانشستر سيتي في 2018، وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي 4 مرات، آخرها الموسم المنقضي مؤخراً، ويستعد نهاية الأسبوع الجاري لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، إذ يبحث النادي الإنجليزي عن لقبه الأول في البطولة القارية المرموقة.

وخاض رياض (32 عاماً) 236 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفاً، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية أهلي جدة إلى جانب جاره الاتحاد، بالإضافة للهلال والنصر.

