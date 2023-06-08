نادٍ سعودي يهدد برشلونة.. ومانشستر سيتي يترقب

دخل اتحاد جدة منافساً قوياً لبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وذلك للحصول على توقيع إلكاي غندوغان قائد الأخير، والذي يضعه الأول كذلك في صدارة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأت فترة الانتقالات في السعودية بقوة وذلك عندما أعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء التعاقد مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي بعقد يمتد حتى 2026.

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وسيلعب غندوغان مباراته الأخيرة بعقده الحالي مع مانشستر سيتي يوم السبت عندما يلاقي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسباني، أن اتحاد جدة قدم عرضاً للتعاقد مع اللاعب الألماني الدولي للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما ربطت عدة وسائل إعلامية نادي أرسنال اللندني بلاعب الوسط الماهر لتعزيز صفوفه الموسم المقبل كونه سيعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب.



وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي يفضل الانضمام لبرشلونة الإسباني الذي أبدى اهتمامه به في أكثر من مرة منذ تولي تشافي تدريب الفريق الكتالوني، إلا أن هذا القرار يعتمد على قدرة النادي من الخروج من أزمته المالية.

ويلعب غندوغان لسيتي منذ 2016، وهو من أولى الصفقات التي أبرمها النادي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وفاز مع النادي بخمس بطولات في الدوري الإنجليزي.