"روشن" راعياً بلاتينياً للاتحاد 3 أعوام

وقع نادي اتحاد جدة ومجموعة "روشن" أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة يوم الخميس، اتفاقية مدتها 3 أعوام تصبح بموجبها "روشن" الراعي البلاتيني للنادي الغربي.

وكشف البيان الذي نشره الاتحاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تهدف مجموعة روشن من هذه الرعاية إلى الاستثمار في قيمة ومكانة نادي الاتحاد الذي يعد أحد أكثر أندية السعودية جماهيريا، بالإضافة إلى كونه إحدى الركائز الثقافية والاجتماعية لمدينة جدة.

مادة اعلانية

أضاف البيان: كشف عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد: سعيدون بهذه الرعاية الجديدة مع مجموعة روشن والتي تأتي في ختام موسم ممتاز حققنا خلاله كأس السوبر وبطولة دوري روشن السعودي ومصممون على الاستمرار في حصد الألقاب وتقديم المزيد من النجاحات لإسعاد الجماهير، كما أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي والفريق الأول بشكل كبير خصوصا في ظل استعدادنا للمشاركة في مسابقات قارية وعالمية مطلع الموسم الجديد.

وزاد: أبان ديفد غروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن: سعيدون بهذه الرعاية لأحد أقطاب المشهد الرياضي السعودي حيث يشكل نادي الاتحاد جزءا مهما من السياق الرياضي في السعودية عبر إنجازاته المختلفة ونجومه الذين انضم إليهم مؤخرا الفرنسي كريم بنزيمة، فلطالما قدم الاتحاد الكثير للكرة السعودية وجماهير كرة القدم عامة، ونعتز بهذه الشراكة التي تمنحنا فرصة جديدة نطمح من خلالها تقديم تجربة رياضية مثيرة ومليئة بالإنجازات لمشجعي الاتحاد والتي تأتي استمرارا لمبادرات روشن في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية على مستوى السعودية.