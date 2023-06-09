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حجازي خلال تتويج الفريق بدوري روشن السعودي

اتحاد جدة يعلن نجاح عملية حجازي في "الرباط الصليبي"

العربية.نت
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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الجمعة نجاح عملية مدافعه المصري أحمد حجازي الجراحية في الرباط الصليبي التي أجراها في لندن البريطانية.

وتعرض أحمد حجازي للقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الفريق الحاسمة أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة التي انتصر فيها الفريق الغربي بهدفين دون رد عن طريق أحمد شراحيلي والبرازيلي رومارينيو.

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ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على "تويتر": أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن تكللت بالنجاح وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعد هذه الإصابة هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها المدافع المصري إذ تعرض لها مرتين بقميص فريقه السابق فيورنتينا الإيطالي.

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