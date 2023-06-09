مدير عام التسويق والتواصل في "روشن": رعاية الاتحاد من الأكبر في المنطقة

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أكد ثامر الغامدي مدير عام التسويق والتواصل في مجموعة روشن أن الاتفاقية مع نادي اتحاد جدة تعد من الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مضيفا.
وكشف الغامدي في لقاء مع "في المرمى": هدف الرعاية تسويقي بحت لإتمام أهدافنا التسويقية وأن ينتشر مسمانا عبر الدوري أو حتى نادي الاتحاد فأرامكو هي الشريك الرئيسي لفورمولا 1 وأيضا ترعي فريق أستون مارتن وهي طريقة للوصول إلى الأهداف التسويقية
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وأضاف: لا أستطيع أن أفصح عن قيمة العقد ولكن أؤكد أنه من أكبر عقود الرعايات في المنطقة.
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