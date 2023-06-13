أبها السعودي يتعاقد مع المدرب السابق لمنتخب بولندا

أعلن نادي أبها المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع تشيسواف ميخنيفيتش مدرب منتخب بولندا خلال كأس العالم بقطر 2022 لتولي مسؤولية الفريق.



وذكر النادي عبر حسابه على "تويتر" برفقة صورة للمدرب البولندي: وقعت إدارة نادي أبها عقدا مع المدرب البولندي تشيسواف ميخنيفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم متمنين له التوفيق.



ولم يذكر النادي، الذي انهى الموسم الماضي في المركز 12 برصيد 33 نقطة، مدة التعاقد ولا القيمة المالية للعقد.



وتولي ميخنيفيتش (53 عاما) تدريب منتخب بولندا خلال كأس العالم بقطر العام الماضي حيث ودع‭ ‬المنافسات بالخسارة أمام فرنسا 3-1 في دور الستة عشر.



ورحل ميخنيفيتش عن منصبه في نهاية العام الماضي بعد أن أعلن الاتحاد البولندي في ديسمبر أنه لن يجدد عقد المدرب بعد خروج الفريق من كأس العالم.



كما سبق لميخنيفيتش تولي تدريب عدة فرق بولندية منها ليخ بوزنان حيث فاز معه بكأس بولندا وكأس السوبر البولندية موسم 2003-2004.



كما قاد فريق لوبين للفوز بكأس السوبر المحلية موسم 2007-2008 وفريق ليغيا وارسو للفوز بالدوري البولندي موسم 2020-2021.

مادة اعلانية