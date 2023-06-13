الشباب يبيع عقد لاعبه بوبيندزا إلى سنسيناتي الأميركي

أعلن نادي الشباب المنافس في دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء، موافقته على بيع المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى سينسناتي الأميركي.

وقال النادي عبر "تويتر": وافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي سينسناتي الأميركي لشراء عقد الدولي الغابوني آرون سالم بوبيندزا، ونوجه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

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وكان عقد مهاجم منتخب الغابون ينتهي مع الشباب عام 2025، بعدما انضم إليه الصيف الماضي قادماً من العربي القطري.

ويتصدر سينسناتي ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين.