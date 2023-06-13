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بوبيندزا
آرون لعب مع الشباب موسماً واحداً

الشباب يبيع عقد لاعبه بوبيندزا إلى سنسيناتي الأميركي

العربية.نت
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أعلن نادي الشباب المنافس في دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء، موافقته على بيع المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى سينسناتي الأميركي.

وقال النادي عبر "تويتر": وافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي سينسناتي الأميركي لشراء عقد الدولي الغابوني آرون سالم بوبيندزا، ونوجه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

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وكان عقد مهاجم منتخب الغابون ينتهي مع الشباب عام 2025، بعدما انضم إليه الصيف الماضي قادماً من العربي القطري.

ويتصدر سينسناتي ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين.

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